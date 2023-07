Radość z tunelu. Bezproblemowy przejazd pod Świną

Swobodny przejazd między dwoma brzegami Świny jest już możliwy. W otwartym w piątek tunelu obserwujemy płynny ruch samochodów. Drogę dla pojazdów otwarto po godz. 20.

By przez tunel przejechać w dzień otwarcia na ulicach zgromadziły się setki kierowców, którzy na ten moment czekali. Utworzył się olbrzymi korek od centrum Świnoujścia, który sięgał aż do ulicy Grunwaldzkiej i z drugiej strony od przeprawy karsiborskiej tworzyli go kierowcy, którzy wcześniej stali w kolejce na prom.- Po to przyjechałem, żeby nim przejechać. Jestem z Choszczna; motocykliści trafiają tam, gdzie są przyjemności. Jechałem tunelami w Austrii i we Włoszech. Ten jest nowy i pachnący. - Czekaliśmy od godz. 14, żeby przejechać. Bardzo się cieszę, że jest już otwarty. - Jesteśmy szczęśliwi, że można przejechać - mówili kierowcy.Honorowych przejazdów nastał kres i dziś już ruch przez tunel odbywa się płynnie. Ci, którzy mają wątpliwość mogą to obserwować na kamerze zainstalowanej przez świnoujską Grupę Morską.