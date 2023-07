Świnoujście i Kołobrzeg. Najpiękniejsze plaże w Polsce

Na taką decyzję wpływ miała czystość, bezpieczeństwo i temperatura wody. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

W województwie zachodniopomorskim mamy najpiękniejsze plaże - wynika z rankingu, w którym głosować mogli sami plażowicze.

Listę najpiękniejszych plaż w Polsce magazyn Travelist publikuje od 10 lat. Tym razem pod uwagę zostały wzięte jednak opinie tysięcy osób wypoczywających nad morzem. To one zdecydowały o tym, by tytuł miasta o najlepszej plaży kolejny raz trafił do Świnoujścia.



Na taką decyzję wpływ miała czystość, bezpieczeństwo i temperatura wody. Drugie miejsce w tym rankingu zajął Kołobrzeg. W tym przypadku doceniona została szerokość miejscowej plaży i jej bliskość do wakacyjnych rozrywek i atrakcji.



Łącznie w całym rankingu 10 najpiękniejszych plaż znalazło się aż sześć miejscowości z województwa zachodniopomorskiego. Tuż za podium sklasyfikowano plażę w Mielnie. Na siódmej pozycji znalazły się Międzyzdroje, a ósmą i dziewiątą lokatę zajęły odpowiednio Ustronie Morskie i Grzybowo.