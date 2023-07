"W swojskim klimacie". Festiwal w gminie Kozielice

W tym roku w festiwalu biorą udział zespoły z Polski, Ukrainy i z Indii. źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

Występ zespołu folklorystycznego z Ukrainy oraz warsztaty taneczne rozpoczęły III Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej "W swojskim klimacie", który odbywa się na terenie gminy Kozielice.

Zespoły od piątku prezentują się w kilku miejscowościach gminy - w Łozicach, Trzeborzu, Tetyniu i Załężu. Koncert główny odbędzie się w Kozielicach, ale zespoły będzie można zobaczyć także w Bielicach i w Baniach.



Ideą festiwalu jest to, by zapraszać artystów do mniejszych miejscowości, na kilka osobnych występów. Artyści z zagranicy poznają nie tylko folklor, ale także kuchnię.



- Nasze lokalne zespoły z terenu gminy; zespół "Poranek" z Tetynia i zespół "Jarzębina" z Kozielic już wtedy przyjmowały zespoły na terenie gminy, w swoich domach. I wtedy to odbywało się w takiej formie. Wielokrotnie - i w tym roku też to się zdarzy - było tak, że my, jako mieszkańcy, pokazywaliśmy nasze lokalne tańce, również ludowe, a oni odwdzięczali się swoimi - mówi Marcin Sztuka, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kozielicach.



