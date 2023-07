Bitwa Regionów. Koła Gospodyń Wiejskich. Finał powiatowy

Małgorzata Zybała z Koła Gospodyń Wiejskich "Malwy" z Tetynia liczy na to, że jurorom przypadnie do gustu tradycyjna potrawa, dobrze znana w polskiej kuchni. źródło: https://www.facebook.com/KGWMalwy/

Kolejny finał powiatowy konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów": sześć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu pyrzyckiego będzie w sobotę walczyć o miano najlepszego, by móc następnie reprezentować powiat w zmaganiach wojewódzkich.

Jak mówi wójt Bielic, Iwona Kochel - konkurs kulinarny będzie tym razem połączony z akcją profilaktyki zdrowotnej.- Łączymy to wielkie wydarzenie - z czego jesteśmy bardzo zadowoleni - z dniem profilaktyki. To jest nasza wewnętrzna impreza, która odbywa się corocznie. W tym roku udało nam się połączyć z tzw. Bitwą Regionów - powiedziała wójt Kochel.Małgorzata Zybała z Koła Gospodyń Wiejskich "Malwy" z Tetynia liczy na to, że jurorom przypadnie do gustu tradycyjna potrawa, dobrze znana w polskiej kuchni.- Teraz dopieszczamy podniebienia - może raczej męskie - flaczkami wołowymi. Konkretne danie przygotowane przez nas z naszej marchewki, z naszym porem... Wszystko jest nasze. Mamy pewny produkt polski - podkreśliła.Organizatorzy pikniku obiecali wiele atrakcji. Oprócz zmagań kulinarnych będzie można też podziwiać m.in. występy zespołów folklorystycznych.Początek: godz. 14 - boisko sportowe w Bielicach.