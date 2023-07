Pierwsze wykroczenia w tunelu pod Świną

Spacerowanie, zawracanie wewnątrz tunelu i na jego wjeździe - od piątkowego wieczora do dzisiejszego poranka uczestnicy ruchu zdążyli już rażąco złamać kilka przepisów.

Choć trudno uwierzyć w tak ogromny brak rozwagi, kierowcy przez pół doby zdążyli pokazać na co ich stać. Wyczyny przejeżdżających przez tunel nie należą do chlubnych.Monitoring uchwycił już pieszego w tunelu, kierowcę, który postanowił zawrócić w środku podwodnej drogi i innego, który zmienił zdanie na wjeździe i tam dokonał manewru zawracania na podwójnej ciągłej.Przejeżdżając przez tunel w Świnoujściu nie można ani zawracać, ani się zatrzymywać i tym bardziej - spacerować.Prezydent Świnoujścia informuje, że wszelkie naruszenia ruchu zostaną zgłoszone do właściwych służb.Obiekt jest monitorowany przez 143 kamery, 24 godziny na dobę.