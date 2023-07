Wielkie zmiany komunikacyjne w Świnoujściu

Wraz ze stałą przeprawą między wyspami Uznam i Wolin kursować zaczęły autobusy linii tunelowej. Największe zmiany zaszły w świnoujskiej żegludze.

Od dziś w Świnoujściu przez tunel kursują cztery linie autobusowe, które łączą centrum wyspy Uznam z wyspą Karsibór i dzielnicą Przytór-Łunowo.Przeprawa karsiborska zarezerwowana jest wyłącznie do transportu materiałów niebezpiecznych. Promy Bielik na pokład zabierają wszystkie auta i kursują co 20 minut. Ten rozkład ulegnie zmianie po 14 lipca. Wtedy kursy promów z centrum odbywać się będą co 30 minut.Cały ruch samochodowy między wyspami Świnoujścia przekierowany został do tunelu. W tej chwili odbywa się płynnie. W obie strony - na wjazd i wyjazd z miasta, przemieszczają się sznury samochodów. Ze względu na duże natężenie, ruch jest nieco spowolniony, ale nie stwarza większych utrudnień.W związku z uruchomieniem tunelu, niewielkich korków spodziewać się można na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z 11-go Listopada.