Dzień otwarty w szczecińskim schronisku dla bezdomnych zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czekają na nowy dom pełen miłości. Dziś dzień otwarty nowego schroniska przy ulicy Zwierzęcy Zakątek 1.

To możliwość konsultacji behawiorystycznych, zakupienia specjalistycznych karm i preparatów do pielęgnacji zwierząt, ale i zapoznania się z podopiecznymi ośrodka.



Kierownik schroniska Ewa Mrugowska podkreśla, że w czerwcu doszło do wielu porzuceń i aktualnie w schronisku przebywa wiele zwierząt poszukujących nowego domu.



- Pies w domu, to jakby niebo było w domu. Zachęcam państwa, nie kupujcie w pseudo hodowli, nie kupujcie przez OLX-a, bo to nie jest kupno książki, płyty czy też kapci. Adoptujcie, bo jest mnóstwo bezdomnych zwierząt, które potrzebują nowego domu, prawdziwego przewodnika, miłości i przede wszystkim zainteresowania - mówi Mrugowska.



Tutaj wszystkie pieski szukają domu - mówi wolontariuszka schroniska.



- "Rudy" jest dość młody, jest super pieskiem. Jest bardzo przyjazny dla ludzi i dla innych psów, także nadaje się do domu z innymi zwierzętami. Bezproblemowy i mam nadzieję, że niedługo znajdzie dom. Lubi być noszony na rękach. Tutaj wszystkie pieski szukają domu, bo przytrafiło się to co się przytrafiło, że jednak wylądowały na swoim przystanku życiowym w schronisku. Natomiast wszystkie szukają domów i mamy nadzieję, że takie się znajdą, które będą już kochające i na stałe - mówi wolontariuszka.



Dzień otwarty trwa dzisiaj do godziny 16