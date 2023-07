Karambol na S3. Są ranni [AKTUALIZACJA]

Częściowo zablokowana jest droga szybkiego ruchu S3 w okolicach Węzła Klucz.

Godz. 15

Nadal częściowo zablokowana jest droga szybkiego ruchu S3 w okolicach węzła Klucz. Obecnie korek w kierunku Szczecina sięga dwóch kilometrów, a w stronę Gorzowa

Wielkopolskiego około kilometra.





Godz. 13



Przy dojeździe od strony Gorzowa Wielkopolskiego doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Cztery osoby zostały ranne. Na miejscu pracują służby.

Objazdy

Korek w kierunku Szczecina ma trzy kilometry.zjazd na węźle Gryfino:1) przez m. Gardno, starym przebiegiem drogi nr 3 do Radziszewa i dalej A6;2) DW 120 do m. Stare Czarnowo, DW 119 do DK 10, węzeł Szczecin Kijewo i dalej A6;