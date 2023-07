Lato Kierowców w Radiu Szczecin. Start: 14.00

Oddany w piątek do użytku tunel łączący wyspy Uznam i Wolin będzie tematem przewodnim niedzielnego "Lata Kierowców" z Radiem Szczecin.

W audycji przypomnimy, że obowiązuje tu zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. W tunelu nie można także cofać i zawracać. Nie mogą z niego korzystać piesi, rowerzyści oraz pojazdy z towarami niebezpiecznymi. Dla nich pozostanie możliwość korzystania z promów, które w ograniczonym zakresie nadal pływają.Tunel to nie tylko nowa jezdnia. To także infrastruktura drogowa z nowoczesną technologią bezpieczeństwa.- Tunel jest wybudowany w najnowszej technologii; same tubingi, które robią wrażenie, betonowe, podwieszane sufity wentylacyjne, ale również całe wyposażenie: najnowsze systemy wentylacji czy systemy detekcji pożarów i gaszenia. Tunel jest bezpieczny - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.Audycja na żywo "Lato Kierowców" z Radiem Szczecin na naszej antenie już od godziny 14.