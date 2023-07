Wakacje z Duchami w Puszczy Bukowej

"Wakacje z duchami" w podziemiach nad Jeziorem Szmaragdowym trwają do godz. 17. źródło: https://www.facebook.com/events/219604284326250

"Wakacje z duchami" trwają w podziemiach Puszczy Bukowej w Szczecinie.

To siódma taka impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem.



- Straszymy w podziemiach na serio, na poważnie. Motywem przewodnim jest złożenie u nas podania o pracę. To praca w cyrku; schodząc do podziemia sprawdzają państwo w jakiej roli się najlepiej odnajdą. Czy w roli osoby, która przekroi drugą osobę na pół, czy w roli tresera, czy klauna, czy konia... No właśnie, w jakiej roli - można się przekonać przychodząc do nas na wydarzenie - zaprasza organizatorka Karolina Ignaszak - dyr. Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" i dodaje, że na miejscu jest naprawdę strasznie, dlatego uczestnicy powinni być pełnoletni.



Wstęp jest bezpłatny, a nieustraszonym słuchaczom polecamy ciepłą bluzę i latarkę.



"Wakacje z duchami" w podziemiach nad Jeziorem Szmaragdowym trwają do godz. 17.