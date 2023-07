78. urodziny Szczecina. Był m.in. tort [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

78-kilogramowy tort, na 78. urodziny Szczecina przygotowało miasto.

Choć 78. rocznica przejęcia Szczecina przez polskie władze przypada 5 lipca, to wspólne świętowanie trwa na szczecińskiej Różance. Na mieszkańców czeka wiele atrakcji - m.in. koncerty szczecińskich artystów, liczne zabawy i animacje dla najmłodszych. W samo południe był też słodki poczęstunek.



- Tort każdego roku jest większy o kilogram, więc myślę, że więcej osób niż w zeszłym roku dzisiaj dostanie. Smaczny, delikatny, dietetyczny - zachwalał prezydent Piotr Krzystek.



- Co roku lepszy i smaczniejszy. Truskawkowy. Polecam - Jesteśmy już trzeci raz. Przyjechaliśmy tu z Gryfina. - Kiedyś mieszkałam w Szczecinie, ale wtedy nie rozdawali tortów. - Córka dostała, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu - mówili uczestnicy uroczystości.



O godz. 16 będzie można poszaleć na parkiecie. To urodzinowa potańcówka z ponadczasową muzyką. Wśród utworów znajdą się również te nawiązujące do Szczecina.