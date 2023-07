Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poszło uczniom z regionu?

Poniżej średniej krajowej egzamin ósmoklasisty zdali uczniowie z regionu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki dla województwa zachodniopomorskiego.

Wynika z nich, że z języka polskiego średnio uczniowie zdobyli 61 procent, a średnia krajowa to 66. Z matematyki 49 procent, w kraju to 53, a z języka angielskiego - 64 procent, czyli o 2 procent mniej niż średnia krajowa.Do egzaminu ósmoklasisty w maju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło ponad 21 tysięcy uczniów i 800 uczniów z Ukrainny.Egzaminu nie można było nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkoły średniej.