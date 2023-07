Ruszyła rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Była modlitwa przy pomniku papieża na Jasnych Błoniach, potem msza św. w Bazylice pw. św. Jakuba, a później ruszyli w drogę na dwóch kółkach.

Wystartowała 32. Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę, a w niej 160 uczestników.



Cały peleton pielgrzymów wyruszył sprzed szczecińskiej katedry. Do pokonania uczestnicy mają prawie 600 kilometrów na swoich jednośladach.



Jak podkreślają rowerzyści, mają do zaniesienia wiele intencji, modląc się pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.



- W zeszłym roku zmarł mój mąż, intencją mojej pielgrzymki jest więc spokój jego duszy, a także prośba o ułatwienie mi tej drogi. Rower, którym jadę był w serwisie, sprawdzony jest. - Jadę z żoną i trójką dzieci. Dzieciaki pierwszy raz, a my z żoną już trzeci raz się wybraliśmy. Chcemy pokazać inną twarz Kościoła - opowiadają uczestnicy.



- Są z nami pełne rodziny, jedziemy około 90 km dziennie, nie ma bariery wiekowej, jadą również dzieci. Najmłodsze dziecko ma dziewięć lat, a najstarszy uczestnik ma 78 lat - dodaje Sebastian Świłpa, kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę.



Pielgrzymi dojadą do Częstochowy w niedzielę.