Śmierć na DW106

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 106. Na wysokości miejscowości Dębica, zderzyły się samochód osobowy, motocykl i zwierzyna leśna.

Do zdarzenia doszło na odcinku między Maszewem a Nowogardem.



- Kierującemu motocyklem marki BMW, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 106 w obszarze niezabudowanym, przed miejscowością Dębice wtargnęła zwierzyna. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił go. Był trzeźwy i poruszał się motocyklem wraz z 41-letnią pasażerką. Pomimo podjętej reanimacji pasażerka poniosła śmierć na miejscu, natomiast kierujący został przetransportowany do szpitala z urazem kręgosłupa - informuje Natalia Gogosza z policji w Goleniowie.



Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jedna osoba zginęła. Na trasie są wciąż utrudnienia w ruchu.