Polska młodzież ze Lwowa w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przez kolejne dwa tygodnie, twórcy polskiego radia we Lwowie będą szlifować swoje umiejętności pod bacznym okiem opiekunów z naszego studia.

- To są młodzi dziennikarze i realizatorzy, którzy we Lwowie mają swoje polskie radio, w języku polskim. To są już często dzieci z rodzin mieszanych, ale ciągle mają w sobie ten sentyment do Polski i do języka polskiego. My - Radio Szczecin postanowiliśmy ich zaprosić na warsztaty radiowe - mówiła organizatorka akcji Agata Rokicka.



Młodzież jest w wieku od 13 do 17 lat i podczas warsztatów poznaje tajniki pracy dziennikarskiej, realizatorskiej oraz pracuje nad ulepszeniem ich radiowej strony internetowej.



- Przyjechaliśmy tutaj na szkolenie, myślę, że będzie to bardzo ciekawe i po prostu nowe doświadczenie, inne od tego co widujemy we Lwowie. - Zajmuję się początkowym dziennikarstwem, prowadzę różne rozmowy, zbieram informacje. Myślę, że tutaj nauczę się czegoś nowego - opowiadają uczestniczki warsztatów.



W ramach odwiedzin zaplanowany jest również czas na zwiedzanie atrakcji Szczecina oraz wyjazd nad morze.