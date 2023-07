Ochotnicze straże pożarne z regionu ze wsparciem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

32 jednostki ochotniczych straży pożarnych dbające o bezpieczeństwo, we wschodniej części naszego województwa, otrzymały dofinansowania w ramach programu EkoStrażak.

EkoStrażak to program, w ramach którego ochotnicze straże pożarne mogą starać się o dofinansowanie do 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze mają wykorzystać na sprzęt i środki ochrony indywidualnej.



Marek Subocz, prezes WFOŚiGW w Szczecinie mówi, że program jest reakcją na sygnały, jakie dawały jednostki OSP potrzebujące takiego wsparcia.



- Z panem posłem Czesławem Hocem rozmawialiśmy z wami, z ochotnikami straży pożarnej właśnie na temat tego, jakie potrzeby jeszcze ochotnicy z naszego województwa mają. Na tej podstawie stworzyliśmy program, który nazywa się EkoStrażak - podkreśla Subocz.



Robert Piskorz z OSP Rymań dodał, na co jego jednostka przeznaczy otrzymane 36 tysięcy złotych: - 25 sztuk szafek dla strażaków i system oddymiający pod każdy samochód, aby spaliny nam nie szkodziły. Auta strażackie trzeba odpalać zawsze wcześniej, a te spaliny są trujące.



Łączna kwota dofinansowania dla 32 jednostek to ponad 1,3 mln zł.