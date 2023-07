Koniec z darmowym parkowaniem na Starym Mieście. Co na to mieszkańcy? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koniec z darmowym parkowaniem na szczecińskim Starym Mieście. Zmiany oceniają mieszkańcy.

Od marca parkomaty ulicach: Łaziebnej, Mariackiej, części Tkackiej, Staromłyńskiej, Koński Kierat i Staromiejskiej były wyłączone. Teraz na całym Starym Mieście wróciła czerwona strefa.



Zapytaliśmy kierowców co o tym myślą: - Jestem trochę zaskoczona, ale trudno, trzeba się będzie przestawić. - Bardzo dobrze, wcześniej nie było wiadomo, gdzie jest jaka strefa i się gubiłem. Moim zdaniem jest lepiej. -Zadowolony nie jestem, to jest drogie.. - Wiadomo to jest centrum i musi być strefa. Jednak nikt nie myśli przy tym o mieszkańcach, były miejsca, a teraz cały czas nam je zabierają i zostało ich jak kot napłakał...



Przypominamy, że stawki w strefie czerwonej wynoszą 3,6 zł za pierwszą godzinę, 4,3 zł za drugą, 5,1 zł za trzecią a czwarta i każda następna 3,6 zł.