Najważniejsza inwestycja drogowa nie jest zagrożona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina jest niezagrożona - zapewnili w poniedziałek politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejszym elementem przyszłej obwodnicy Szczecina będzie niewątpliwie pond pięciokilometrowy tunel pod rzeką Odrą - uważa Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- 50 metrów pod nurtem Odry będzie przebiegał tunel zachodniego obejścia Szczecina. Swój początek, od strony zachodniej, będzie miał wzdłuż ulicy Kuźnickiej, a swój wylot przy wieży nawigacyjnej. Ta infrastruktura będzie znajdowała się w pobliżu portu, wręcz będzie przechodziła pod terenami portu w Policach - mówi Lendner.



To najważniejsza inwestycja drogowa z już obecnie realizowanych - uważa poseł Leszek Dobrzyński.



- Znakomite połączenie z szóstką, znakomite połączenie chociażby z Goleniowską Strefą Przemysłową. Naprawdę imponujące, rozbudzające wyobraźnię perspektywy. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Obwodnica zachodnia będzie wybudowana - mówi Dobrzyński.



Prace przy jej budowie już trwają - przypomina poseł Artur Szałabawka.



- Jesteśmy po bardzo ważnych krokach, bo mamy za sobą prace geologiczne i wytyczenie trasy, mamy teraz projektowanie tych bardzo skomplikowanych dwóch odcinków. To będzie budowa bardzo nowatorska, ale my jesteśmy gwarantem, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica, jesteśmy gwarantem, że tą budowę dokończymy - mówi Szałabawka.



Na budowę obwodnicy Szczecina rząd przeznaczył już kilkaset milionów złotych - przypomina wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Dzisiaj 411 mln zł rządowych środków zostało przekazanych na ten cel. To pokazuje, że kiedy mówimy coś, to później to wykonujemy. Nie jesteśmy jak chorągiewki na wietrze. Nie jesteśmy jak Platforma Obywatelska, która w zależności od tego, jak zawieje, czy pozwolą Niemcy, czy nie pozwolą Niemcy, to tak będą mówić. I nie kłamiemy, nie kłamiemy tak jak Tusk, nie prowadzimy kampanii w oparciu o kłamstwo - mówi Bogucki.



Zachodnia Obwodnica Szczecina powstanie najpóźniej do 2030 roku.