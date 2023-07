Wideo: J.Maraszek, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracowała całą dobę przez pół roku. Chodzi o Wyspiarkę, której zadaniem było połączyć wyspy Uznam z Wolinem.

Maszyna, która do Świnoujścia przybyła z Chin rozpoczęła swoją pracę dokładnie 5 marca 2021. Z kolei drążenie tunelu Wyspiarka zakończyła we wrześniu tego samego roku, po prawie 200 dniach.



W najgłębszym miejscu pod dnem rzeki Świny tunel sięga 39 metrów. Sama przeprawa tunelowa ma 1484 m długości i obowiązuje w niej ograniczenie prędkości do 50 km/h. A zatem przejazd zajmuje kierowcy 2 minuty.



Jak sprawdziliśmy, tunel choć otwarty został w miniony piątek, nie jest jeszcze uwzględniony w mapach Googla. Rzecznik Prasowy Świnoujścia Jarosław Jaz poinformował, że miasto interweniowało w tej sprawie i niebawem w nawigacji przeprawa powinna być już widoczna.