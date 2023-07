Utrudnienia na budowie odcinka DK11

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Postępuje budowa brakującego odcinka drogi krajowej nr 11, który połączy zjazd z drogi S6 i kołobrzeską obwodnicę.

Budowa łącznika drogi S6 z Kołobrzegiem dotychczas nie przynosiła utrudnień dla kierowców, ale wraz z postępem prac należy spodziewać się występowania czasowych problemów.



Wykonawca inwestycji poinformował, że w nocy z 3 na 4 oraz z 4 na 5 lipca w godzinach od 3.00 do 7.00 oraz prawdopodobnie również od 9.00 do 12.00 zostaną przeprowadzone prace budowlane polegające na montażu przykrycia wiaduktu nad drogą do Budzistowa. Tym samym w tych godzinach trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.



Wykonawca ma starać się, by uciążliwości związane z pracami były jak najmniejsze. Warto jednak mieć na uwadze problemy z przejazdem na odcinku obecnej drogi wojewódzkiej nr 163 od ronda Patana do wysokości Budzistowa.