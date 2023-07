Studenci PUM na szkoleniach w Centrum Symulacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będą szkolić się w nowej siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Powstała przy ulicy Twardowskiego, do użytku oddana została w ubiegłym miesiącu. Znalazło się tam Centrum Symulacji. Tam zajęcia będą mieli studenci nowego kierunku: Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore.



Studenci podczas praktyk będą towarzyszyć ratownikom medycznym w karetkach. Jest to kolejny etap współpracy między instytucjami.



- Z Uniwersytetem Medycznym, a wcześniej z Akademią współpracowaliśmy od dawna. Współpraca ograniczała się do umożliwienia odbywania praktyk studentom - mówi Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



Absolwenci poza podstawową wiedzą potrzebną do ratowania życia będą już wyspecjalizowani do działania na statkach czy platformach.



- Dalekorejsowe jednostki pływające, które będą miały na swoich pokładach ambulatoria i mini oddziały, łóżka szpitalne, będą mogły zatrudnić ratownika medycznego, który dodatkowo będzie posiadał przygotowanie i kursy z Politechniki Morskiej, bo takie też kursy będą odbywali też nasi studenci - dodaje dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, prof. Beata Karakiewicz.



Na pierwszym roku kierunku "Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore" będzie studiować 36 osób.