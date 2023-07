Drops odkrył nielegalną plantację marihuany

źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei/ kgsok.pl źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei/ kgsok.pl

60 krzewów rosło przy torach kolejowych. Zasadzono je wzdłuż torów na trasie od stacji Szczecin Gumieńce do Tantow w Niemczech.

Odkryła go Służba Ochrony Kolei. Pomógł w tym pies tropiący o imieniu Drops. Odnaleziono również sprzęt służący do uprawy, czyli narzędzia, środki chemiczne wspomagające wzrost roślin i pojemniki z woda.



Funkcjonariusze SOK sprawę przekazali policji. Trwa poszukiwanie osób, które posadziły krzewy. Rośliny zostały zabezpieczone. Prowadzenie nielegalnej uprawy konopi indyjskich zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.