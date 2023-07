Obwodnica Polic musi powstać do 2028 roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jasne stanowisko władz gminy Police w sprawie przebiegu przyszłej obwodnicy miasta, to krok naprzód - uważa Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Jego zdaniem, istotny w całej sprawie jest czas, gdyż nowa droga musi powstać do 2028 roku.- Cieszy taka decyzja burmistrza Polic. To będzie dwujezdniowy dogodny wlot na zachodnie obejście Szczecina. To jest ten pierwszy etap. I jest zapowiedź, że drugi etap będzie również realizowany na zasadzie uzyskania decyzji środowiskowej, co jest bardzo ważnym elementem, żeby cała trasa powstała do czasu, kiedy powstanie zachodnie obejście Szczecina - mówi Łukasz Lendner z GDDKiA.Przyszła obwodnica Polic rozpocznie się w Przęsocinie, a następnie skierowana zostanie w stronę Siedlic i Trzeszczyna. Jej przebieg zaprojektowany zostanie wzdłuż obecnych linii wysokiego napięcia.Według wstępnych badań, z nowej polickiej drogi łączącej Szczecin z obwodnicą miasta korzystać będzie dziennie około 8000 pojazdów.