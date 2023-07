Za niektóre pamiątki z wakacji można trafić do więzienia

Jakie pamiątki można przywieźć z wakacji, żeby nie mieć kłopotów wyjaśnia Krajowa Administracja Skarbowa.

Ruszył sezon urlopowy, z wycieczek szczególnie w krajach egzotycznych chętnie przywozimy prezenty dla najbliższych i pamiątki.- W walizkach turystów można znaleźć skóry zwierząt, kość słoniową, koralowce, muszle... Czasami dopiero na granicy okazuje się, że przewozimy towary, za które grozi nam nam w Polsce wysoka kara, czyli grzywna albo nawet 3-5 lat więzienia. Aby uniknąć przykrych niespodzianek warto poznać polskie prawo celne jak i przepisy kraju, do którego wyjeżdżamy - zaleca Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.Uważać trzeba także przewożąc leki.- Wielu substancji, których powszechnie używamy w Polsce, nie kupimy za granicą, albo musimy mieć na nie receptę. Możemy więc zabrać ze sobą określoną ilość leków w oryginalnych opakowaniach, ale pamiętajmy, żeby mieć zaświadczenie lekarskie, żeby udowodnić, że one są nam potrzebne na własny użytek - dodaje Brzoza.Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega też przed przemytnikami. Nie należy na lotnisku przyjmować od obcych osób rzeczy do przewiezienia.