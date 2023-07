Kluczowa droga w Kołbaskowie już gotowa

źródło: Gmina Kołbaskowo/ Facebook

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w gminie Kołbaskowo.

Zakończyła się budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A6. Powstał ponad kilometr nowej trasy, a także rowy melioracyjne i kanalizacja.



Droga ma kluczowe znaczenia dla dostępu do terenów inwestycyjnych i pozyskania potencjalnych inwestorów. Łączy te tereny z systemem dróg, krajową trzynastką i autostradą, pomijając miejscowość Kołbaskowo.



Bezpośrednio łączy się również z drogą gminną wybudowaną w 2019 r., prowadzącą do ronda na drodze krajowej nr 13, w pobliżu Amazona.



Budowa jest już zakończona, trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Gmina na budowę otrzymała 5 mln złotych dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład i prawie 4 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.