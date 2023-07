Bez smartfonów i na świeżym powietrzu. Ruszyły półkolonie [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Półkolonie, jak dawniej - bez smartfonów, za to na świeżym powietrzu, a do tego mnóstwo atrakcji. Mali Świnoujścianie w czasie wakacji mogą rozwijać swoje talenty i równocześnie dobrze się bawić.

Dowodem na to, że półkolonie w Świnoujściu są udane, jest nic innego, jak opinia dzieci: - Bawimy się, zwiedzamy parki. - Mi się podoba park linowy, budowanie szałasów. - Moja mama zapisała mnie na różne półkolonie, i się bardzo z tego cieszę. Będę miała dużo zajęć przez wakacje i będę się dobrze bawić.



Zajęcia w Centrum Rozwoju i Sportów przede wszystkim zakładają dobrą zabawę na świeżym powietrzu.



- Turnusy organizowane są przez całe wakacje, co tydzień z inną grupą - mówi Eliza Kuczyńska: - Każdy turnus to inna tematyka, jest na przykład "Mały podróżnik", "Mały fighter". To co łączy te turnusy to fakt, ze spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu i dzieci robią większość rzeczy samodzielnie, a przede wszystkim nie używają elektroniki.



Chętni mają jeszcze szansę, by zapisać się na półkolonie, ale dopiero sierpniowe.