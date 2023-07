Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Świnoujściu. Funkcjonariusze sprawdzają projekt "Centrum Usług Mulnik".

Jak czytamy w komunikacie CBA, pod lupą kontrolerów "są procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu".



Centrum Usług Mulnik to strefa działalności gospodarczej. Na pięciu hektarach powierzchni powstały działki, które miasto przygotowało dla przedsiębiorców. Budowa zakończyła się w 2021 roku.



Koszt całej inwestycji to prawie 30 mln złotych z czego połowę (15 mln zł) stanowi dofinansowanie, jakie Miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.



Kontrola CBA potrwa do 3 miesięcy.