Osobówka z wiaduktu stoczyła się na tory kolejowe

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory kolejowe. Do zdarzenia doszło na trasie między miejscowościami Skibno i Wierciszewo, niedaleko Sianowa.

Do wypadku doszło na bardzo ostrym zakręcie. Jedna osoba jest poszkodowana. Do zdarzenia doszło ok. godziny 14:30 - mówi Izabela Sreberska z Komendy Policji w Koszalinie.



- Kierująca pojazdem osobowym, na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn, prawdopodobnie zagapiła się na łuku drogi, straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku tego zjechała na wiadukt, a następnie na torowisko. Jechała z pasażerką, również kobietą. Na miejscu pogotowie zaopatruje kierowcę, natomiast pasażerka pojazdu nie doznała żadnych obrażeń - mówi Sreberska.



Ruch pociągów po zdarzeniu został wstrzymany. Opóźnione są składy z Białegostoku do Szczecina, z Ustki do Katowic i z Bielska Białej do Ustki. Około godziny 16 ruch został przywrócony, ale pociągi mają opóźnienia.



Na miejscu pracują służby.