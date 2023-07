Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska aleja Wyzwolenia przejezdna dla tramwajów.

Od soboty składy kursować będą od placu Rodła do ronda Giedroycia. Za to ruch tramwajów wstrzymany zostanie na kolejnym odcinku, od ronda Giedroycia do Dworca Niebuszewo, tak będzie do września. Przez miesiąc tramwaje kursować nie będą także od alei Piastów na Pomorzany.



To kolejny etap torowej rewolucji. Oznacza to zmiany w komunikacji miejskiej.



Między innymi tramwaje linii 2 dojadą na Osiedle Zawadzkiego, linia 3 będzie zawieszona, linia 11 kursować będzie na trasie Ludowa - Piotra Skargi, a linia 12 na trasie Las Arkoński - Piotra Skargi.



Autobusy zastępczej linii 806 kursować będą na skróconej trasie Pomorzany Dobrzyńska - Plac Rodła.