Ważne prace dla placu budowy wiaduktu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin

W Kołobrzegu trwa budowa wiaduktu w ramach łącznika drogi S6 z kołobrzeską obwodnicą. To kluczowy element całej inwestycji.

Prace przy wiadukcie trwają od wiosny. Dotychczas prowadzone były jednak po jego dwóch stronach, a we wtorek w godzinach porannych wykonawca rozpoczął łączenie obu elementów.



Trwa montaż belek prefabrykowanych - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Tych belek jest łączne 26 na obu wiaduktach. Mają długość 15 metrów i są obecnie montowane na już wykonanych przyczółkach wiaduktu - mówi Grzeszczuk.



W godzinach popołudniowych prace zostały przerwane i będą kontynuowane w nocy i nad ranem. Wykonawca planuje montaż kolejnych belek w godzinach od 3 do 7 rano, by nie wywoływać dodatkowych utrudnień drogowych.



Jak zapewnia inwestor, w czasie tegorocznego sezonu letniego prowadzone prace nie wpłyną na organizację ruchu. Jakichkolwiek utrudnień należy spodziewać się już po wakacjach, gdy tworzona droga będzie łączona z obecnie istniejącym układem komunikacyjnym.



Cała inwestycja będzie gotowa w kwietniu przyszłego roku, a jej koszt to 89 mln zł.