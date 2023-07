Opinie kierowców na temat zakazu wyprzedzania się TIR-ów są jednoznaczne

Fot. pixabay.com / MonikaP (domena publiczna)

Kierowcy samochodów osobowych są za zakazem wyprzedzenia się tirów na drogach dwupasmowych.

Rozmawialiśmy z szczecińskimi kierowcami o nowelizacji prawa ruchu drogowego, które od 1 lipca zakazuje wzajemnego wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych.



- Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie. Niejednokrotnie jadąc autostradą musiałem zwalniać, ponieważ TIR próbował wyprzedzić drugiego. - Tir wyprzedza tak drugiego tira i tworzy się zator na autostradzie. Jeżdżę drogą szybkiego ruchu z Koszalina do Szczecina dosyć często. - Na autostradzie to jeszcze nie problem, ale na takim zwykłym jednym pasie to na pewno - mówią kierowcy.



Wyjątkiem przy wyprzedzaniu się tirów będzie sytuacja, gdy pojazd jechać będzie "znacznie poniżej dopuszczalnej prędkości" lub gdy trasa ma więcej niż dwa pasy ruchu.