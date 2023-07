W Świnoujściu powstanie promenada... leśna

wizualizacja: Pniewski Architekci Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To będzie podwójnie ekologiczna inwestycja. W Świnoujściu powstanie promenada, której trasa poprowadzi spacerujących między drzewami, bez konieczności ich wycinki. W dodatku z materiału, który powstał w wyniku recyklingu.

800 metrów wzdłuż morza i to przez las. To pomysł na kolejne miejsce wypoczynku dla wyspiarzy.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia zapewnia, że promenada zostanie zaprojektowana tak, by ingerencja w otaczającą przyrodę była jak najmniejsza. - Będzie to taki dobry przykład, być może dla innych samorządowców, aby w taki sposób rozwiązywać problemy komunikacyjne, oszczędzając w jak największym stopniu przyrodę - tłumaczy Żmurkiewicz.



Nieprzypadkowy jest także materiał, z którego powstanie. - Ten sam użyty został przy budowie kładki spacerowej na wydmach - mówi Anna Starosta, prezes spółki HANIMAT: - Zostanie zastosowany tani i trwały materiał, który nie wymaga konserwacji.



Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych z rządowego funduszu Polski Ład. Jej całkowita wartość to 5 mln 225 tys. złotych. Promenada leśna ma być gotowa w grudniu 2014 roku.