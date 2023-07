Nowość na kołobrzeskiej plaży. Może uratować życie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Stojaki życia to kolejna nowość na kołobrzeskiej plaży - mają poprawić bezpieczeństwo na tych odcinkach wybrzeża, na których nie stacjonują ratownicy.

Stojaki życia pojawiły się w dwóch lokalizacjach, po obu skrajach kołobrzeskich plaż: w dzielnicy zachodniej i w Podczelu. Są to odcinki niestrzeżone, więc zakupiony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sprzęt ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach.



Stanisław Malepszak, szef kołobrzeskich ratowników mówi, że stojaki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratunkowy, z którego skorzystać będzie umiał każdy plażowicz.



- To bojka; koło, które znajduje się na lince. Koło, rzucone w kierunku osoby znajdującej się w wodzie, może pomóc uratować życie. Osoby bez przeszkolenia, które nie są ratownikami, korzystając z tego sprzętu, nie wchodząc do wody, mogą uratować życie - informuje Malepszak.



Jednocześnie skorzystanie ze sprzętu oznaczać będzie, że informacja o zagrożeniu dotrze do centrum koordynacji w kołobrzeskiej bazie ratowników. Z kolei sygnał dźwiękowy i świetlny pozwoli woprowcom dotrzeć we wskazane miejsce, a o prowadzeniu akcji ratunkowej szybko dowiedzą się wszystkie osoby znajdujące się w okolicy. Dwa urządzenia kosztowały 36 tysięcy złotych.