Konsultacje były, wyników brak. Mieszkańcy Dobrej chcą wiedzieć co z ich śmieciami

Mieszkańcy Gminy Dobra chcą poznać wyniki konsultacji. Mija 9 dni od zakończenia głosowania w sprawie wywozu śmieci z posesji właścicieli domów jednorodzinnych w gminie Dobra.

Wspomniane konsultacje miały odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej wrócić do starego systemu - czyli wywozu śmieci raz w tygodniu, a nie raz na dwa tygodnie, jak jest od początku tego roku.- Jesteśmy za tym, żeby śmieci wywożone były raz w tygodniu - mówią mieszkańcy: - Większość mieszkańców jest za tym, żeby wróciło to z powrotem, aby wywóz był dwa razy. Odpadów sporo się gromadzi. - Jakby było raz w tygodniu, to byłoby lepiej, a raz na dwa tygodnie to strasznie rzadko, szczególnie latem. - Jesteśmy za tym, żeby wywóz był raz w tygodniu, śmieci w tych śmietnikach - przy wysokiej temperaturze - chcą same wychodzić z pojemników. - Nie wiem czym gmina się zasugerowała, że zmniejszyła częstotliwość wywozu śmieci...Na podstawie uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji, władze gminy Dobra mają 30 dni na podanie wyników. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z gminą. Wyniki poznamy najprawdopodobniej, gdy pani wójt wróci z urlopu - czyli za około dwa tygodnie, taką informację otrzymaliśmy od Anny Budzyńskiej, kierownika wydziału ds. gospodarki odpadami komunalnymi i egzekucji.Przypomnijmy, że sprawa dotyczy ponad 8 tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych.