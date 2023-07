Medal dla marszałka Senatu, z aferą kopertową w tle [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Medal za zasługi dla Szczecina i apel o wyjaśnienie sprawy korupcyjnej - otrzymał dziś marszałek Senatu, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Medal wręczył mu prezydent Piotr Krzystek, który twierdzi, że Tomasz Grodzki był świetnym lekarzem i padł ofiarą politycznego sporu.



Natomiast apel do polityka PO skierował radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który dodał, że w laudacji dla Tomasza Grodzkiego zabrakło wątku o kopertach.



Medale za zasługi dla miasta wręczane są od lat '90, podczas uroczystej sesji 5 lipca,

czyli w rocznicę ustanowienia po wojnie polskiej administracji w Szczecinie. Medale przyznaje prezydium Rady Miasta, w której obecnie większość ma klub prezydenta Piotra Krzystka i Platforma Obywatelska.



Dla prezydenta Szczecina, oskarżenia od byłych pacjentów i śledztwo prokuratury nie mają znaczenia w przypadku odznaczenia Tomasza Grodzkiego. - Pan marszałek jest ofiarą gry politycznej, takie rzeczy się zdarzają - podkreślał Krzystek.



Po uroczystości marszałek Grodzki stwierdził, że ma czyste sumienie.



Z kolei jak mówił Dariusz Matecki, skoro marszałek ma czyste sumienie, to niech zrzeknie się immunitetu i wyjaśni sprawę przed sądem. - Jeśli ma bardzo czyste sumienie, to zapraszam, niech się zrzeknie immunitetu i niech całe społeczeństwo może usłyszeć, co Tomasz Grodzki ma do powiedzenia w tej sprawie - podkreślał Matecki.



Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić marszałkowi Senatu cztery zarzuty przyjęcia łapówek, w czasach kiedy ten był jeszcze dyrektorem i ordynatorem szpitala w Zdunowie. Jednak by było to możliwe i sprawa trafiła do sądu, ten musiałby zrzec się immunitetu. A, jak przypomniał podczas dzisiejszej sesji Dariusz Matecki, Tomasz Grodzki "chowa się za immunitetem już 835 dni".