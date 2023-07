800 Plus. "Musiało przyjść Prawo i Sprawiedliwość i po prostu to zrobić"

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie przyjęła projekt ustawy zwiększający świadczenie rodzinne 500 plus do 800 złotych.

Za projektem głosowali zarówno przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy jak i opozycji.- Nikt żadnych obiekcji nie zgłaszał. Warto podkreślić tę dwoistość: z jednej strony oskarża się Prawo i Sprawiedliwość, że jest to kiełbasa wyborcza, a z drugiej strony popiera się ten projekt. Tak więc wszystko zakończy się szczęśliwie - przewiduje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.Teraz projekt trafi do Sejmu. Nie wiadomo, jak długo będzie procedowany w Senacie, bo tam większość ma opozycja.- Niegdyś pieniądze były zakopane, podobno w Zakopanem, podobno ich w ogóle nie było, Donald Tusk ich szukał, potem się okazało, że te projekty były w szufladzie Ewy Kopacz... Aż musiało przyjść Prawo i Sprawiedliwość i tak, jak z wieloma innymi sprawami: po prostu to zrobić - dodaje.Większe świadczenie rodzinne 800 plus ma wejść w życie od nowego roku. Podwyżka będzie przysługiwać automatycznie - bez składania jakichkolwiek dokumentów. Przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia.