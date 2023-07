Festyn na rozpoczęcie nowego zdrowotnego programu w Szczecinie

Szpital MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rusza ważny projekt szpitala MSWiA w Szczecinie. Chodzi o nowatorski program w skali kraju. Władze placówki zapraszają mieszkańców na festyn otwierający to przedsięwzięcie.

Ma ono rozwiązać problem z kolejkami do specjalistów i dostępem do leczenia, pacjentów którzy mieszkają poza Szczecinem.



Specjaliści ze szpitala MSWiA w Szczecinie wykorzystają telemedycynę do pomocy pacjentom w kryzysie psychicznym. Na ten cel szpital otrzymał prawie 3 mln złotych.



Z pomocy skorzysta ponad 2 tysiące pacjentów, każdy będzie miał zagwarantowane cztery wideokonsultacje - mówi Elżbieta Kasprzak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie.



- Jest to bardzo ciekawy i nowatorski projekt, dedykowany jest pacjentom, którzy mają trudności z dostępem do świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego. W ramach projektu zakupione będą tablety i kilka smartfonów, które zostaną przekazane pacjentom w celu udzielenia porad - podkreśla Kasprzak.



Wkrótce rusza nabór pacjentów do programu. By mogli oni się z nim zapoznać, placówka

organizuje dziś festyn, który rusza o godz. 8:00. Odbędzie się w ogrodach Poradni Zdrowia Psychicznego, przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 obok Jasnych Błoni.



W programie festynu są między innymi warsztaty tematyczne i prezentacje dotyczące zdrowia psychicznego. A do tego muzyka, grill i strefa relaksu. Festyn potrwa do soboty do godz. 15:00.