Nowy program Poradni Zdrowia Psychicznego - trwa rekrutacja pacjentów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad dwa tysiące pacjentów skorzysta z porad psychologów. To w ramach nowego programu realizowanego przez szpital MSWiA w Szczecinie. Właśnie ruszyła rekrutacja pacjentów. Porady będą udzielane na odległość, czyli w trakcie wideokonferencji. By było to możliwe placówka kupiła tablety i smartfony dla pacjentów.

Program pomoże rozwiązać problem z trudnym dostępem do specjalistów, mówi Izabela Rozwadowska z Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSWiA w Szczecinie.



- Zapotrzebowanie jest ogromne. W tej chwili okres oczekiwania na bezpłatną teleporadę czy na poradę z lekarzem psychiatrą jest na marzec 2024 roku. Dzięki temu projektowi pacjenci będą mogli na bieżąco otrzymać teleporady już od sierpnia, września - mówi Rozwadowska.



Zgłaszać można się z różnymi problemami, dodaje Izabela Rozwadowska. - Są to problemy związane z depresją, samotnością, ze smutkiem w okresie pocovidowym, z lękami różnego rodzaju. To są osoby bardzo młode i starsze. Także przedział wiekowy jest tutaj ogromny i zapotrzebowanie jest ogromne, wszystkich.



Pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w programie muszą zgłaszać się do z Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSWiA w Szczecinie. W ogrodzie placówki przy ulicy Królowej Korony Polskiej trwa festyn dla przyszłych pacjentów. Można tam poznać szczegóły programu i wziąć udział w wat szatach.



Festyn potrwa do niedzieli.