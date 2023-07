Mural ze Skolwina zniknął, ale czy powróci? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Był jedną z atrakcji turystycznych Skolwina, po czterech latach został zamalowany. Wszystko przez remont kamienicy.

Chodzi o historyczny mural przedstawiający gen. Mieczysława Borutę-Spiechowicza na ścianie jednej z kamienic przy ulicy Stołczyńskiej. Ilustrował przybycie zasłużonego legionisty do Skolwina zaraz po II wojnie światowej, gdzie mieszkał i pełnił funkcję sołtysa.



Mimo, że Spiechowicz zapisał się w pamięci lokalnych mieszkańców to sam mural nie przetrwał próby czasu. Zniknął niedawno w czasie renowacji kamienicy. Została biała ściana i rusztowanie, mówią mieszkańcy Skolwina.



- To ładnie wyglądało i mają go odtworzyć, ale kiedy to nie wiem. - Był to ważny mural dla Skolwina - historyczne to było. - Podobno mają robić tego murala za jakiś czas. - Przyjeżdżali zdjęcia, robili sobie na pamiątkę. Tu kiedyś mieszkał rzekomo na Inwalidzkiej [Spiechowicz przyp. red.]. - Fajnie by było, gdyby wrócił. Był ważne, przedstawiał wydarzenia historyczne - mówią mieszkańcy.



Mural powstał na zlecenie Domu Kultury Klub Skolwin. Mamy nadzieję, że powróci, mówi Maciej Zaśko - lokalny reporter ze Skolwina. - Niestety namalowany w 2019 roku padł ofiarą renowacji kamienicy. Można było ścianę tą jedną ocieplić przed malowaniem tego muralu. Niestety tego nie zrobiono. Wtedy twierdzono, że jeszcze długie lata budynek nie będzie ocieplany. Po czterech latach mural zniknął.



Obecnie trwają rozmowy Domu Kultury Klub Skolwin ze szczecińskim IPN'em na temat odtworzenia muralu.



Powróci na ulicę Stołczyńską 128 w tej samej formie najwcześniej w przyszłym roku.