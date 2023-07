Podpalił wycieraczki w Goleniowie - stanie przed sądem

Przyznał się do winy. Trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu dożywocie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Podpalacz stanie przed sądem. 19-latek odpowie za sprowadzenie zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób.

Do pożaru doszło w listopadzie ubiegłego roku w bloku przy ulicy Szarych Szeregów w Goleniowie. Mężczyzna ułożył stos wycieraczek pod drzwiami jednego z mieszkań i je podpalił, po czym uciekł. Wszystko działo się o godzinie 3 w nocy.



Gdy wychodził z budynku, został sfotografowany przez jednego z mieszkańców. Dzięki temu został zatrzymany przez policję. Trafił do aresztu tymczasowego. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.



W pożarze nikt nie został poszkodowany.