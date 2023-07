Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją w sprawie obwodnicy Polic

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Już prawie 600 podpisów zebrano pod petycją w sprawie obwodnicy Polic.

Mieszkańcy północnych dzielnic Szczecina, ale także Polic domagają się realizacji tzw. wariantu niebieskiego, czyli wytyczenia obwodnicy polami, a nie przez lasy mówi Wojciech Napórkowski. - Obawiamy się, że korzyści wynikające z wycinki lasów zarówno w obrębie Strugi Przęsocińskiej jak i Strumienia Grzybnica nie dadzą planowanych korzyści i że nie jest to delikatnie mówiąc najlepsze rozwiązanie, że one za bardzo nieoptymalne. Zostanie zniszczona w dużej mierze przyroda.



Mieszkańcy, którzy się podpisali pod petycją skierowaną do władz Polic nie rozumieją dlaczego gmina chce aby obwodnica była wytyczona przez tereny cenne przyrodniczo. - Akceptację społeczną posiada jak najbardziej wariant niebieski, który przebiega w 90 procentach przez pola, więc ingerencja w przyrodę jest absolutnie minimalna. Z jakiś powodów wariant, który posiada akceptację społeczną nie jest przez gminę realizowany, natomiast realizuje się wariant, który bardzo mocno wchodzi, ingeruje w przyrodę, w Puszczę Wkrzańską.



Podpisy pod petycją są dalej zbierane, mimo iż złożono już dokument w Urzędzie Gminy Police.