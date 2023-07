Drugi samochód do kontroli SPP wyjedzie na ulice Szczecina

Będzie drugie auto do automatycznej kontroli opłat w szczecińskich strefach płatnego parkowania.

Jak informuje rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim, przetarg na zakup odpowiedniego oprzyrządowania został ogłoszony w ubiegłym miesiącu. Nie wpłynęła jednak żadna oferta. Spółka podjęła decyzję, że zamówienie będzie zawarte w trybie "z wolnej ręki" i trwają negocjacje z firmą, która dostarczyła w 2022 r. pierwsze urządzenie.O tym, że NiOL rozważa zakup kolejnego urządzenia, Wojciech Jachim mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" już pod koniec ubiegłego roku.- Przetarg przewiduje opcję zamówienia drugiego takiego systemu. Warszawa, która zaczęła chyba od jednego pojazdu, a w tej chwili ma ich dziewięć - mówił Jachim.Urządzenie do kontroli to system kamer zainstalowanych na dachu samochodu. Umożliwia sczytywanie numerów rejestracyjnych i porównywanie ich z bazą danych wniesionych opłat. Nowe urządzenie ma być zainstalowane na aucie, które jest już w posiadaniu szczecińskiej spółki. Wartość zamówienia to 650 tys. zł.