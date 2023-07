Trwa przyjmowanie wniosków na świadczenie 500+

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na prawie 300 tysięcy dzieci, rodzice złożyli wnioski o 500+. Dane z województwa zachodniopomorskiego podaje ZUS. Chodzi o wnioski na nowy okres świadczeniowy.

Wnioski rodzice mogą składać jedynie elektronicznie, przez aplikację mobilną mZUS, bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych (PU) ZUS, na portalu Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną.



Świadczenie przysługuje na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. lat.



ZUS informuje również, że jeżeli zgodnie z zapowiedziami 500+ zostanie podwyższone do 800 złotych, to rodzice nie będą musieli składać dodatkowych wniosków.



W kraju wpłynęło do ZUS 4,6 miliony wniosków dla ponad 7,2 mln dzieci.