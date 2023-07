Straż miejska walczy z hulajnogami. Kary nie przynoszą rezultatów

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Elektryczne hulajnogi to sezonowy problem nadmorskich kurortów. Z niewłaściwymi zachowaniami zarówno operatorów, jak i użytkowników, walczy kołobrzeska straż miejska.

Szybka jazda pomiędzy pieszymi na chodniku to jedno z głównych przewinień osób wypożyczających elektryczne hulajnogi. Kolejne to parkowanie urządzeń przez operatorów na chodnikach i deptakach, a także porzucanie jednośladów i stwarzanie w ten sposób zagrożenia przez użytkowników. Właśnie z tymi ostatnimi zjawiskami najwięcej pracy mają strażnicy miejscy z Kołobrzegu.



Mamy jednak narzędzia, którymi staramy się walczyć z tym problemem - mówi komendant straży miejskiej Mirosław Kędziorski.



- Z tych uprawnień już w tym roku korzystaliśmy wielokrotnie. Mam tutaj na myśli urządzenia blokowania kół pojazdu, jak również wzywaliśmy holownik w celu odholowania hulajnóg, które były zaparkowane w miejscu do tego zabronionym i stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym - mówi Kędziorski.



Jak dodaje komendant, o ile wypisywane mandaty i grzywny skutecznie wpływają na działalność firm oferujących wynajem urządzeń, to w przypadku młodych użytkowników kary nie przynoszą rezultatów.



Obecnie na terenie Kołobrzegu funkcjonuje 6 firm oferujących wynajem elektrycznych hulajnóg. Każda z nich oferuje kilkadziesiąt urządzeń.