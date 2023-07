- Leżaki i plenerowe stanowisko do spraw profilaktyki; można usiąść, odpocząć i posłuchać oferty dotyczącej bezpłatnych badań profilaktycznych zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, które łatwiej wykonać w ciągu lata. Zapraszamy do rozmowy z naszymi doradcami do spraw profilaktyki - powiedziała Koszur. źródło: https://www.nfz-szczecin.pl/

Będzie można porozmawiać o programach profilaktycznych, skorzystać z porad dietetyka i sprawdzić skład masy ciała - to wszystko dziś przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

W ramach akcji Wakacje z NFZ stanął tam specjalny namiot, a w nim mnóstwo atrakcji.



- Leżaki i plenerowe stanowisko do spraw profilaktyki; można usiąść, odpocząć i posłuchać oferty dotyczącej bezpłatnych badań profilaktycznych zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, które łatwiej wykonać w ciągu lata. Zapraszamy do rozmowy z naszymi doradcami do spraw profilaktyki - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ.



Namiot będzie otwierany w każdy piątek do 25 sierpnia. Można go odwiedzać w godz. 11-13.