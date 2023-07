Nowe nabrzeże ułatwi życie przewoźnikom drogowym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

We wrześniu ma zostać oddane nowe duże nabrzeże na terminalu promowym w Świnoujściu.

Będzie one przystosowane do przeładunku transportów intermodalnych, czyli takich, w których zmienia się środek transportu bez przeładunku samego towaru.



Dzięki zakończonej inwestycji na terminalu promowym w Świnoujściu, będzie można załadowywać naczepy samochodów ciężarowych na pociąg - mówi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście Krzysztof Urbaś. - Będzie na pewno szybciej. Będzie rozwiązany problem kierowców, który jest znaczącym problemem dla wszystkich przewoźników drogowych oraz dla gestorów ładunków. Ładunki mogą być wszystkie, bo to będzie generalnie drobnica. Te ładunki, które wozi się samochodami.



Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście podpisał list intencyjny o współpracy w portem w Wenecji. Głównym celem porozumienia jest organizacji a transportów intermodalnych z południa Europy.



- Będzie to polegać głównie na tym, że samochód nie będzie jechał z południa Europy drogą do Świnoujścia. Tylko trailer, naczepa, będzie ładowany na wagon, którym przyjedzie do Świnoujścia bez kierowcy. Zostanie wtoczony na statek, na prom. W Szwecji wsiądzie kierowca, który rozwiezie to do dalszych destynacji - powiedział Urbaś.



Nabrzeże, które zostanie oddane do użytku na terminalu promowym w Świnoujściu, będzie mogło obsługiwać największe promy pływające po Bałtyku.