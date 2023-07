Policjanci po przysiędze, ale jeszcze nie na służbie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

33 policjantów: jedenaście kobiet i dwudziestu dwóch mężczyzn złożyło ślubowanie na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Zanim funkcjonariusze podejmą służbę, odbędą 7-miesięczne przygotowujące szkolenie podstawowe. - Tyle czasu miałem w świadomości, że policja jest filarem bezpieczeństwa, że postanowiłem dołączyć do tego filaru i wspierać obywateli. Pochodzę z rodziny mundurowej i jeżeli chodzi o te kwestie, to jestem od małego w nich chowany. Zawsze ciągnęło mnie do tej pracy. Było to moje małe marzenie, chęć pomagania ludziom i zwalczanie przestępczości - mówili ślubujący.



W szeregi zachodniopomorskiej policji wstępują osoby w różnym wieku - podkreśla inspektor Ryszard Gan, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. - Zgłaszają się do nas zarówno osoby bardzo młode, tuż po szkole średniej, tuż po studiach, ale też osoby nieco dojrzalsze, które mają za sobą pewną ścieżkę kariery zawodowej. Zdecydowały się na podjęcie wyzwania i założenie policyjnego munduru.



Od początku roku w szeregi zachodniopomorskiej policji wstąpiło 95 osób.