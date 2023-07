Policjanci ze Szczecina pomogli uratować 11-latka

Fot. szczecin.policja.gov.pl/ZKS KMP

Policjanci ze Szczecina pomogli uratować życie 11-latka. Eskortowali go do szpitala, by jak najszybciej dostał się na operację ratującą życie.

Dziecko do placówki wiózł tata. Każda minuta była na wagę złota, dlatego postanowił o pomoc poprosić policjantów z drogówki.



Podjechał do policjantów, którzy kontrolowali prędkość. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych eskortowali samochód do szpitala.



Dzięki policjantom, dziecko szybko i bezpiecznie trafiło do szpitala na operację.