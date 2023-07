Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przez prawie godzinę w Bałtyku szukały go służby, mężczyzna odnalazł się na plaży.

W Ustroniu Morskim miał w wodzie zaginąć mężczyzna. Do zdarzenia doszło ok. 12.30.



Służby poinformowała jego żona - mówił Krzysztof Azierski ze straży pożarnej w Kołobrzegu. - Wpłynęła do nas informacja, że w Ustroniu Morskim mężczyzna zaginął w morzu, poszedł się kąpać i nie zgłosił.



Poszukiwania mężczyzny prowadziła Państwowa Straż Pożarna, specjalistyczna grupa ratownictwa wodnego z Koszalina, SAR i WOPR.



Jak się okazało, około 13:15 mężczyzna odnalazł się na plaży. Jak poinformował, w ogóle nie schodził do wody.