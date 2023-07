W poniedziałek przedwstępna umowa na terminal kontenerowy w Świnoujściu

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

To już pewne. W najbliższy poniedziałek Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście podpisze umowę przedwstępną z belgijsko - katarskim konsorcjum na budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

Dzięki tej inwestycji, w Świnoujściu będą rozładowywane największe kontenerowce, które m.in. pływają do Chin.



Aby inwestycja doszła do skutku, polski rząd zdecydował o sfinansowaniu budowy nowego

podejścia do portu w Świnoujściu - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - My przede wszystkim odpowiadamy za budowę toru podejściowego i infrastruktury dostępowej. To wszystko przeszło już przez Komitet Stały Rady Ministrów. Program wieloletni, który jest finansowany z budżetu państwa i różnych źródeł na kwotę 10 miliardów złotych.



To pierwsza inwestycja Katarczyków w naszym regionie - mówi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. - Konsorcjum to firma Deme Concessions oraz Qterminals z Kataru. Inwestycja dla Katarczyków jest priorytetową w Europie. Oni wchodzą na rynek północnej Europy, ponieważ na południu już działają. Natomiast Deme Concessions to część dużej grupy Deme, która specjalizuje się w pracach związanych z pogłębianiem różnych akwenów.



Głębokowodny Terminal Kontenerowy powstanie na pirsie na morzu, koszt inwestycji to kilka miliardów złotych. Po zakończeniu inwestycji port w Świnoujściu będzie obsługiwał statki, które nigdy nie cumowały w tym porcie.